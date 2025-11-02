¡DE VUELTA AL TRIUNFO! El FC Barcelona gana como local al Elche

El FC Barcelona superó por marcador de 3-1 al Elche en partido correspondiente a la jornada 11 de la competición española (LaLiga) desde el Estadio Olímpico de Montjuic.

Los locales dominaron desde el inicio y lograron abrir el marcador con definición de pierna izquierda de Lamine Yamal, a pase de Alejandro Balde, que apareció con mucha velocidad desde la banda izquierda.

El equipo dirigido por Hansi Flick continuó con gran ritmo y Ferran Torres aprovechó el buen pase de Fermín López para aumentar al minuto 12' el marcador.

Sobre el minuto 42' del partido la visita reaccionó con el gol de Rafa Mir, que definió de gran manera con su pierna derecha.

Rashford-Fermín, combinación en el segundo tiempo

En la segunda mitad apareció el inglés Marcus Rashford con un golazo, tras la asistencia del español Fermín, su segunda asistencia de la jornada.

Rafa Mir generó peligro en el frente de ataque, pero no pudo poner más números en el marcador, a pesar de pegar una pelota por segunda ocasión en el poste.

El Barcelona terminó ganando 3-1 y sumando ahora 22 unidades para volver hacerse con el segundo lugar de la competición española, solo atrás del Real Madrid.