Dani Olmo y Robert Lewandowski de vuelta en convocatoria del FC Barcelona

El delantero Robert Lewandowski y el mediapunta Dani Olmo han recibido el alta médica tras recuperarse de sus respectivas lesiones y han entrado en la convocatoria que el técnico del FC Barcelona , Hansi Flick, ha dado para recibir este domingo al Elche en LaLiga.

Se cae de la lista el centrocampista Pedro González 'Pedri, que iba a ser baja por sanción tras su expulsión en el Bernabéu, pero que acabó lesionado en el último Clásico y estará alrededor de un mes apartado de los terrenos de juego por una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda.

Pedri se une a la extensa nómina de inquilinos de la enfermería azulgrana, en la que siguen los porteros Joan García y Marc-André ter Stegen, el defensa Andreas Christensen, el centrocampista Pablo Páez Gavira 'Gavi' y el delantero Raphael Dias 'Raphinha'.

Convocados para el FC Barcelona, con su goleador Robert Lewandowski de vuelta

Así, los 21 convocados por Flick para recibir hoy al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys son: Szczesny, Kochen, Eder Aller (porteros); Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García, Jofre, Xavi Espart (defensas); Fermín, Marc Casadó, De Jong, Marc Bernal, Dro, Dani Olmo (centrocampistas); Ferran, Lamine Yamal, Rashford, Roony y Lewandowski (delanteros).

