MLB: Yoshinobu Yamamoto fue elegido el MVP de la Serie Mundial

El brillante lanzador derecho Yoshinobu Yamamoto fue elegido el MVP de la Serie Mundial de la MLB tras actuaciones de altura en la lomita del diamante para los Angeles Dodgers.

Después de un asombroso giro de los acontecimientos en el Rogers Centre la noche del sábado, en el que los Dodgers que habían estado en desventaja todo el juego empataron el Juego 7 en el noveno episodio antes de irse arriba con el jonrón de Will Smith en el 11mo acto para llevarse una victoria de 5-4 y convertirse en los primeros campeones consecutivos en 25 años, su as y máximo caballo de batalla, Yoshinobu Yamamoto, fue nombrado ganador del Premio JMV de la Serie Mundial Willie Mays, presentado por Chevrolet.

El MVP de la Serie Mundial de la MLB

Yamamoto, quien se ha consolidado como un lanzador para los grandes momentos en esta postemporada, lanzó los últimos 2.2 innings del juego decisivo sin permitir una sola carrera, solo 24 horas después de abrir el Juego 6. El derecho comenzó su Serie Mundial con un deslumbrante juego completo en el Juego 2, en el que ponchó a ocho y cedió solo cuatro hits a una alineación de los Azulejos de alto calibre. Sin mencionar que fue su segundo juego completo consecutivo después de su joya ante los Cerveceros en el Juego 2 de la SCLN.

La línea final de Yamamoto en la Serie Mundial: 3 juegos (2 aperturas), 1.02 de efectividad, 17.2 innings, 10 hits, 2 rayitas permitidas, 2 bases por bolas, 15 ponches, un 0.68 de WHIP y 3 victorias. Es el primer lanzador con tres triunfos en una Serie Mundial desde Randy Johnson de Arizona en 2001.

FUENTE: MLB