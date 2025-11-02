Pumas de Adalberto Carrasquilla golea a Xolos de Tijuana en Liga MX

Pumas revivió en el Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con una contundente victoria de 4-1 sobre Xolos de Tijuana , en duelo correspondiente a la Jornada 16 , disputado este domingo en el Estadio Olímpico Universitario.

El conjunto auriazul se reencontró con el triunfo luego de siete encuentros sin ganar, gracias a los goles de José Juan Macías (15'), Álvaro Angulo (42'), Rodrigo López (43') y Ruben Duarte (70').

Por parte de los fronterizos, Kevin Castañeda descontó al minuto 64 desde el punto penal.

Con este resultado, Pumas escaló a la décima posición de la tabla general con 18 puntos, mientras que Tijuana se mantuvo en el noveno sitio con 21 unidades y extendió su mala racha a cinco partidos sin ganar.

Además, los universitarios mantuvieron su dominio ante Xolos en casa, ya que suman siete enfrentamientos seguidos sin perder en el Olímpico Universitario -cinco triunfos y dos empates-. El último triunfo de Tijuana en territorio auriazul fue en septiembre de 2017.

El equipo dirigido por Efraín Juárez recuperó contundencia y confianza en el cierre de la Fase Regular, dejando atrás una serie de resultados adversos y mostrando una versión ofensiva que ilusiona a su afición.

Acción panameña en Liga MX

El mediocampista panameño de 26 años de edad Adalberto Carrasquilla fue titular y disputó 78' minutos de partido, hasta fue sustituido por Ángel Rico Reyes.

FUENTE: Liga MX