MLS NEXT Pro: Rafael Mosquera, Mijahir Jiménez y Aimar Modelo campeones de conferencia

El New York Red Bulls II derrotó al Philadelphia Union II por 2-1 el sábado por la noche en el Sports Illustrated Stadium, logrando así el primer título de la Conferencia Este de los Playoffs de la MLS NEXT Pro en la historia del club donde participan los panameños Rafael Mosquera , Mijahir Jiménez y Aimar Modelo.

Philadelphia abrió el marcador en el minuto 38. El delantero Edward Davis centró desde el área chica para que Stas Korzeniowski, de primera, rematara con la derecha al ángulo superior izquierdo de la portería.

Nueva York empató el encuentro al minuto 71. El centrocampista Adri Mehmeti filtró un pase largo al defensa Matthew Dos Santos, quien centró de primera con la zurda al área, donde el delantero Roald Mitchell controló y envió el balón al fondo de la red.

El tanto decisivo llegó en el minuto 83. Mehmeti volvió a asistir, filtrando un pase preciso para Mitchell, que controló y definió con efecto hacia la escuadra derecha.

Mitchell anotó su tercer y cuarto gol en los Playoffs de la MLS NEXT Pro, logrando su primer doblete en postemporada y convirtiéndose, junto a Stas Korzeniowski, en máximo goleador de la MLS NEXT Pro Cup 2025.

El delantero, oriundo de Montclair (Nueva Jersey), suma ya 19 goles en todas las competiciones, superando a Vincent Bezecourt y colocándose como el sexto máximo goleador histórico del club.

Mehmeti, por su parte, registró su segunda y tercera asistencia en la postemporada, siendo este su primer partido con múltiples asistencias en su carrera. Dos Santos alcanzó su segunda asistencia en estos Playoffs, superando a Junior Flemmings como el defensor con más asistencias en postemporada en la historia del equipo.

En el arco, Austin Causey realizó dos atajadas, acumulando ocho en la fase final y consolidándose como uno de los porteros más destacados del torneo.

Bajo la dirección de Michael Bradley, quien ha ganado sus tres primeros partidos de postemporada, el Red Bulls II hizo historia al clasificar por primera vez a la MLS NEXT Pro Cup.

Red Bulls ll espera rival

Con este triunfo, el club consigue su segundo título de postemporada de la Conferencia Este (el primero desde 2016, cuando militaba en la USL) y se prepara para recibir al campeón de la Conferencia Oeste, en fecha y sede por confirmar.

