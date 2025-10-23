Gustavo Herrera genera interés desde Emiratos Árabes y la MLS

Gustavo Herrera ha generado interés desde Emiratos Árabes y la MLS, así lo confirmó Juan José Zonta, Presidente del Sporting San Miguelito a ESPN.

“Sí, es cierto, ha habido… de Emiratos Árabes sí hubo y hay un interés. Se ha pedido que lo pongan en la mesa, que ha sido verbal”, confirmó Zonta. Además añadió: “Por allá, en Estados Unidos, también hay una oferta que Erick está manejando.”

Sin gol en Saprissa

"Tavitín" no vive su mejor momento en el Saprissa tras sumar 15 partidos sin anotar. Pero en el pasado Mundial Sub-20 con la Selección de Panamá marcó un gol y también brindó asistencias.

“Estoy seguro, seguro, que va a triunfar donde quiera que esté. Él tiene esa capacidad", dijo Zonta sobre el delantero.

Sobre la prueba que realizó en el LASK Linz indicó: “Estuvo en Austriaen una prueba, la gente lo quiso llevar allá, pero dije: ‘Austria, idioma, comida, lejos de su madre… No lo veo allá. Hay que buscar algo que se ambiente más a su idiosincrasia’. Por eso apareció Saprissa. Le pedí a Saprissa que el muchacho estudie, que coma bien, que lo eduquen futbolísticamente y que viva en una sociedad con otra visión.”

