Gustavo Herrera genera interés desde Emiratos Árabes y la MLS

Gustavo Herrera ha generado interés desde Emiratos Árabes y la MLS, así lo confirmó Juan José Zonta, Presidente del Sporting San Miguelito a ESPN.
Sin gol en Saprissa
"Tavitín" no vive su mejor momento en el Saprissa tras sumar 15 partidos sin anotar. Pero en el pasado Mundial Sub-20 con la Selección de Panamá marcó un gol y también brindó asistencias.
“Estoy seguro, seguro, que va a triunfar donde quiera que esté. Él tiene esa capacidad", dijo Zonta sobre el delantero.
Sobre la prueba que realizó en el LASK Linz indicó: “Estuvo en Austriaen una prueba, la gente lo quiso llevar allá, pero dije: ‘Austria, idioma, comida, lejos de su madre… No lo veo allá. Hay que buscar algo que se ambiente más a su idiosincrasia’. Por eso apareció Saprissa. Le pedí a Saprissa que el muchacho estudie, que coma bien, que lo eduquen futbolísticamente y que viva en una sociedad con otra visión.”
FUENTE: ESPN