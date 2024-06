Harold Cummings: "No voy a la Copa América porque no estoy al nivel"

Harold Cummings habló con Thomas Christiansen

"Yo hablé con el entrenador, me comuniqué con él ayer y le dije mi punto de vista y en este caso, no voy a ir a la Copa América porque no estoy al nivel de la Copa América, para representar a mi país, tenemos que ser conscientes conmigo mismo, con el entrenador que me está dando la confianza para llevarme a esa clase de torneo, pero también tengo que ser consciente con mi camiseta, con mis compañeros y con un país que merece a tener a los mejores jugadores en el momento en la Selección".

Busca mejor forma física

Cummings señaló que está trabajando para lograr un mejor estado físico para poder ser titular en su club porque ir a la Copa América sería un error debido a las cargas altas de entrenamiento debido a que se está recuperando.

"En este momento no estoy apto para representar a mi país como yo quiero representarlo, que es al 100%", añadió el ex jugador del Árabe Unido.