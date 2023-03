"Hay respeto entre Ancelotti y yo, pero no nos hablamos" Eden Hazard

"Hay respeto entre nosotros, pero no voy a decir que nos hablamos, porque no nos hablamos, pero insisto que siempre habrá respeto aunque ya no me haga jugar".

Hazard confía quedarse en el Madrid a pesar de los pocos minutos que tiene y el bajo rendimiento que ha mostrado. "Para mí, seguiré en el Real Madrid la próxima temporada, pero nunca se sabe", dijo el futbolista de 32 años "Siempre soñé con este club, solo espero demostrar que aún puedo jugar al fútbol", añadió.

Extraña jugar

"Echo de menos jugar, estar en el campo, sentirme importante. Cuando te sientes importante, tienes confianza, tienes la afición contigo y entonces todo es más fácil".

Desde su llegada al club en el 2019, Hazard solo ha disputado 73 partidos, registrando 7 goles y 9 asistencias, unos números muy bajos para los 160 millones que pagó el Madrid al Chelsea para ficharlo.