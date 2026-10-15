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Hoffenheim vs Besiktas: EN VIVO, jornada 2 de Europa League con Amir Murillo

Hoffenheim vs Besiktas: EN VIVO

Hoffenheim vs Besiktas: EN VIVO, jornada 2 de Europa League con Amir Murillo

Fútbol Internacional - 

Minuto a minuto del partido entre el Hoffenheim de Alemania ante el Besiktas de Amir Murillo en la Europa League.

El Hoffenheim se enfrentará al Besiktas en el duelo por la segunda jornada de la Europa League con el panameño Michael Amir Murillo. Repasa todos los detalles en esta nota.

Amir Murillo titular

El panameño sale desde el once inicial.

Once el Hoffenheim

Los rivales de Amir Murillo ya tienen lista su alineación

Vestuario listo

El camerino del equipo del panameño se encuentra listo.

El escenario

Listo todo en Alemania para el duelo de Europa League

¡Rueda el balón en el PreZero Arena! Arrancan los primeros 45 minutos.

2´Falta sobre Wilfred Ndidi del Besiktas.

3´ Remate de cabeza al poste derecho por parte de Koki Machida.

6´Corner para el Besiktas cometido por Bernardo.

7´Aparece el panameño Amir Murillo con un remate rechazado de cabeza

8´Remate con la derecha fallido para el Besiktas por parte de Junior Olaitan

16´Falta para Hoffenheim por parte de Adam Daghim

20´ Remate para Adam Hlozek muy cerca del palo derecho pero sale desviado

22´ Fisnik Asllani recibe la primera amarilla del encuentro.

24´Amir Murillo reciba falta en zona ofensiva.

25´Corner para el Besiktas sale desviado.

28´Se detiene el juego por lesión a Orkun Kökçü del Besiktas

29´Se reanuda la acción en el campo de juego.

30´Remate de Fisnik Asllani del 1899 Hoffenheim se va alto y desviado por la derecha.

32´Remate de Oh Hyeon-Gyu de pierna derecha sale desde el interior del lado izquierdo y se pierde del lado derecho.

33´Falta de Koki Machida del 1899 Hoffenheim

34´Falta para Amir Murillo del Besiktas.

38´Corner cobrado por Emirhan Topçu del 1899 Hoffenheim

41´Remate desde el centro del área rechazado de pierna izquierda de Wouter Burger

45´1+ el tiempo agregado.

¡Finaliza la primera parte de este encuentro!. 1899 Hoffenheim 0-0 Besiktas.

¡CAMBIO PARA EL BESIKTAS! entra al campo Fabio Miretti por Orkun Kökçü que sale por una lesión.

¡Empieza la segunda parte! 1899 Hoffenheim 0-0 Besiktas.

46´Remate rechazado Oh Hyeon-Gyu con un derechazo desde el interior del área.

48´ Falta de Adam Hlozek 1899 Hoffenheim.

55´Remate fallado por Ilhan Fakili con asistencia de Amir Murillo, llego muy cerca del palo izquierdo pero salió desviado.

58´Cambio en 1899 Hoffenheim, entra al campo sustituyendo a Tim Lemperle, Adam Hlozek.

59´¡Gooool! Amir Murillo marca el primero para el Besiktas con asistencia de Oh Hyeon-Gyu tras un saque de esquina.

61´Corner desviado para 1899 Hoffenheim cobrado por Emmanuel Agbadou.

66´Ozan Kabak del 1899 Hoffenheim ha recibido tarjeta amarilla.

67´¡Se empata el partido! Fisnik Asllani pone 1-1 al marcador tras un remate con la pierna derecha en el centro del área.

71´Cambio para el 1899 Hoffenheim, entra al campo Nathan De Cat sustituyendo a Wouter Burger.

71´¡Goooooool! Oh Hyeon-Gyu remata con la derecha desde el lado izquierdo del área. Con asistencia de Junior Olaïtan.

74´Corner para 1899 Hoffenheim. Lo cobra Kassoum Ouattara.

77´Cambio para el Besiktas , entra al campo Salih Özcan sustituyendo a Junior Olaïtan.

78´¡Goolazooooo! de Oh Hyeon-Gyu del Besiktas con remate de pierna derecha en el centro del área tras un contraataque.

79´Oh Hyeon-Gyu recibe tarjeta amarilla por excederse con la celebración.

83´Salih Özcanalla falla remate de pierna derecha muy cerca del area.

84´Cambio para el Besiktas. Entra Semih Kiliçsoy sustituyendo a Oh Hyeon-Gyu.

84´Entra cambio para 1899 Hoffenheim. Robin Hranác sustituyendo a Ozan Kabak.

87´¡GOOOOOL! Koki Machida del 1899 Hoffenheim pone el 2-3 con asistencia de Vladimír Coufal con un centro al área tras un saque de esquina.

89´Tim Lemperle del 1899 Hoffenheim recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.

89´Sale cambio para el Besiktas. Entra al campo Ridvan Yilmaz por Kassoum Ouattara.

90´Cambio en Besiktas, entra al campo Ümit Akdag por Wilfred Ndidi.

90´se agregan +4 minutos de tiempo extra.

90´+4 Koki Machida recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.

90´+4 Falta para Robin Hranác del 1899 Hoffenheim.

¡Finaliza el encuentro! Hoffenheim 2-3 Besiktas con gol de Amir Murillo.

En esta nota:
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