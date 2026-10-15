Hoffenheim vs Besiktas: EN VIVO, jornada 2 de Europa League con Amir Murillo

Amir Murillo titular El panameño sale desde el once inicial. TSG Hoffenheim karsndaki ilk 11’imiz! pic.twitter.com/zAKmikJjIm — Beikta JK (@Besiktas) October 15, 2026

Once el Hoffenheim Los rivales de Amir Murillo ya tienen lista su alineación So starten wir gegen Besiktas pic.twitter.com/HxYfXyrR8g — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) October 15, 2026

Vestuario listo El camerino del equipo del panameño se encuentra listo. Soyunma odamz hazr. @EuropaLeague #TSGBJK | #UEL pic.twitter.com/39hV5fu9qP — Beikta JK (@Besiktas) October 15, 2026

El escenario Listo todo en Alemania para el duelo de Europa League Bu akamki duramz: Rhein-Neckar-Arena pic.twitter.com/7OMTBwKgly — Beikta JK (@Besiktas) October 15, 2026

¡Rueda el balón en el PreZero Arena! Arrancan los primeros 45 minutos.

2´Falta sobre Wilfred Ndidi del Besiktas.

3´ Remate de cabeza al poste derecho por parte de Koki Machida.

6´Corner para el Besiktas cometido por Bernardo.

7´Aparece el panameño Amir Murillo con un remate rechazado de cabeza

8´Remate con la derecha fallido para el Besiktas por parte de Junior Olaitan

16´Falta para Hoffenheim por parte de Adam Daghim

20´ Remate para Adam Hlozek muy cerca del palo derecho pero sale desviado

22´ Fisnik Asllani recibe la primera amarilla del encuentro.

24´Amir Murillo reciba falta en zona ofensiva.

25´Corner para el Besiktas sale desviado.

28´Se detiene el juego por lesión a Orkun Kökçü del Besiktas

29´Se reanuda la acción en el campo de juego.

30´Remate de Fisnik Asllani del 1899 Hoffenheim se va alto y desviado por la derecha.

32´Remate de Oh Hyeon-Gyu de pierna derecha sale desde el interior del lado izquierdo y se pierde del lado derecho.

33´Falta de Koki Machida del 1899 Hoffenheim

34´Falta para Amir Murillo del Besiktas.

38´Corner cobrado por Emirhan Topçu del 1899 Hoffenheim

41´Remate desde el centro del área rechazado de pierna izquierda de Wouter Burger

45´1+ el tiempo agregado.

¡Finaliza la primera parte de este encuentro!. 1899 Hoffenheim 0-0 Besiktas.

¡CAMBIO PARA EL BESIKTAS! entra al campo Fabio Miretti por Orkun Kökçü que sale por una lesión.

¡Empieza la segunda parte! 1899 Hoffenheim 0-0 Besiktas.

46´Remate rechazado Oh Hyeon-Gyu con un derechazo desde el interior del área.

48´ Falta de Adam Hlozek 1899 Hoffenheim.

55´Remate fallado por Ilhan Fakili con asistencia de Amir Murillo, llego muy cerca del palo izquierdo pero salió desviado.

58´Cambio en 1899 Hoffenheim, entra al campo sustituyendo a Tim Lemperle, Adam Hlozek.

59´¡Gooool! Amir Murillo marca el primero para el Besiktas con asistencia de Oh Hyeon-Gyu tras un saque de esquina. GOALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL60' TSG Hoffenheim 0:1 BesiktasMurilloOh Hyeon Gyu pic.twitter.com/nwC5kja2Dz — Accurate Football (@Accurate_Foot23) October 15, 2026

61´Corner desviado para 1899 Hoffenheim cobrado por Emmanuel Agbadou.

66´Ozan Kabak del 1899 Hoffenheim ha recibido tarjeta amarilla.

67´¡Se empata el partido! Fisnik Asllani pone 1-1 al marcador tras un remate con la pierna derecha en el centro del área.

Live: Hoffenheim 1-1 Besiktas



Goal: Asllani (68') pic.twitter.com/1IS1fPZH3x — Goal Raider (@GoalRaider) October 15, 2026

71´Cambio para el 1899 Hoffenheim, entra al campo Nathan De Cat sustituyendo a Wouter Burger.

71´¡Goooooool! Oh Hyeon-Gyu remata con la derecha desde el lado izquierdo del área. Con asistencia de Junior Olaïtan.

Away side have taken the lead. Hyeon-gyu Oh scores with counter attack. Assist by Olaitan.



Hoffenheim 1-2 Beikta



pic.twitter.com/QgVl2uBXIM — Goals Xtra (@GoalsXtra) October 15, 2026

74´Corner para 1899 Hoffenheim. Lo cobra Kassoum Ouattara.

77´Cambio para el Besiktas , entra al campo Salih Özcan sustituyendo a Junior Olaïtan.

78´¡Goolazooooo! de Oh Hyeon-Gyu del Besiktas con remate de pierna derecha en el centro del área tras un contraataque.

GOL | Hoffenheim 1-3 Beikta

79' Hyeon-gyu Oh Fark 2 oldu#beikta pic.twitter.com/1tz3PbPLOh — 90plustr (@90plustrsocial) October 15, 2026

79´Oh Hyeon-Gyu recibe tarjeta amarilla por excederse con la celebración.

83´Salih Özcanalla falla remate de pierna derecha muy cerca del area.

84´Cambio para el Besiktas. Entra Semih Kiliçsoy sustituyendo a Oh Hyeon-Gyu.

84´Entra cambio para 1899 Hoffenheim. Robin Hranác sustituyendo a Ozan Kabak.

87´¡GOOOOOL! Koki Machida del 1899 Hoffenheim pone el 2-3 con asistencia de Vladimír Coufal con un centro al área tras un saque de esquina.

Koki Machida with header.



Hoffenheim 2-3 Beikta pic.twitter.com/SQcWOcGgDt — 433 (@FaslAbw57410) October 15, 2026

89´Tim Lemperle del 1899 Hoffenheim recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.

89´Sale cambio para el Besiktas. Entra al campo Ridvan Yilmaz por Kassoum Ouattara.

90´Cambio en Besiktas, entra al campo Ümit Akdag por Wilfred Ndidi.

90´se agregan +4 minutos de tiempo extra.

90´+4 Koki Machida recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.

90´+4 Falta para Robin Hranác del 1899 Hoffenheim.