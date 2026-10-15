Hoffenheim vs Besiktas: EN VIVO, jornada 2 de Europa League con Amir Murillo

15-10-2026 13:07
Amir Murillo titular
El panameño sale desde el once inicial.
15-10-2026 12:54
Once el Hoffenheim
Los rivales de Amir Murillo ya tienen lista su alineación
15-10-2026 12:52
Vestuario listo
El camerino del equipo del panameño se encuentra listo.
15-10-2026 12:51
El escenario
Listo todo en Alemania para el duelo de Europa League
15-10-2026 14:01
¡Rueda el balón en el PreZero Arena! Arrancan los primeros 45 minutos.
15-10-2026 14:04
2´Falta sobre Wilfred Ndidi del Besiktas.
15-10-2026 14:05
3´ Remate de cabeza al poste derecho por parte de Koki Machida.
15-10-2026 14:11
6´Corner para el Besiktas cometido por Bernardo.
15-10-2026 14:12
7´Aparece el panameño Amir Murillo con un remate rechazado de cabeza
15-10-2026 14:14
8´Remate con la derecha fallido para el Besiktas por parte de Junior Olaitan
15-10-2026 14:15
16´Falta para Hoffenheim por parte de Adam Daghim
15-10-2026 14:21
20´ Remate para Adam Hlozek muy cerca del palo derecho pero sale desviado
15-10-2026 14:28
22´ Fisnik Asllani recibe la primera amarilla del encuentro.
15-10-2026 14:30
24´Amir Murillo reciba falta en zona ofensiva.
15-10-2026 14:24
25´Corner para el Besiktas sale desviado.
15-10-2026 14:31
28´Se detiene el juego por lesión a Orkun Kökçü del Besiktas
15-10-2026 14:34
29´Se reanuda la acción en el campo de juego.
15-10-2026 14:35
30´Remate de Fisnik Asllani del 1899 Hoffenheim se va alto y desviado por la derecha.
15-10-2026 14:36
32´Remate de Oh Hyeon-Gyu de pierna derecha sale desde el interior del lado izquierdo y se pierde del lado derecho.
15-10-2026 14:39
33´Falta de Koki Machida del 1899 Hoffenheim
15-10-2026 14:40
34´Falta para Amir Murillo del Besiktas.
15-10-2026 14:41
38´Corner cobrado por Emirhan Topçu del 1899 Hoffenheim
15-10-2026 14:46
41´Remate desde el centro del área rechazado de pierna izquierda de Wouter Burger
15-10-2026 14:47
45´1+ el tiempo agregado.
15-10-2026 14:48
¡Finaliza la primera parte de este encuentro!. 1899 Hoffenheim 0-0 Besiktas.
15-10-2026 15:02
¡CAMBIO PARA EL BESIKTAS! entra al campo Fabio Miretti por Orkun Kökçü que sale por una lesión.
15-10-2026 15:04
¡Empieza la segunda parte! 1899 Hoffenheim 0-0 Besiktas.
15-10-2026 15:06
46´Remate rechazado Oh Hyeon-Gyu con un derechazo desde el interior del área.
15-10-2026 15:08
48´ Falta de Adam Hlozek 1899 Hoffenheim.
15-10-2026 15:10
55´Remate fallado por Ilhan Fakili con asistencia de Amir Murillo, llego muy cerca del palo izquierdo pero salió desviado.
15-10-2026 15:16
58´Cambio en 1899 Hoffenheim, entra al campo sustituyendo a Tim Lemperle, Adam Hlozek.
15-10-2026 15:18
59´¡Gooool! Amir Murillo marca el primero para el Besiktas con asistencia de Oh Hyeon-Gyu tras un saque de esquina.
15-10-2026 15:20
61´Corner desviado para 1899 Hoffenheim cobrado por Emmanuel Agbadou.
15-10-2026 15:22
66´Ozan Kabak del 1899 Hoffenheim ha recibido tarjeta amarilla.
15-10-2026 15:26
67´¡Se empata el partido! Fisnik Asllani pone 1-1 al marcador tras un remate con la pierna derecha en el centro del área.
15-10-2026 15:29
71´Cambio para el 1899 Hoffenheim, entra al campo Nathan De Cat sustituyendo a Wouter Burger.
15-10-2026 15:30
71´¡Goooooool! Oh Hyeon-Gyu remata con la derecha desde el lado izquierdo del área. Con asistencia de Junior Olaïtan.
15-10-2026 15:33
74´Corner para 1899 Hoffenheim. Lo cobra Kassoum Ouattara.
15-10-2026 15:36
77´Cambio para el Besiktas , entra al campo Salih Özcan sustituyendo a Junior Olaïtan.
15-10-2026 15:38
78´¡Goolazooooo! de Oh Hyeon-Gyu del Besiktas con remate de pierna derecha en el centro del área tras un contraataque.
15-10-2026 15:39
79´Oh Hyeon-Gyu recibe tarjeta amarilla por excederse con la celebración.
15-10-2026 15:42
83´Salih Özcanalla falla remate de pierna derecha muy cerca del area.
15-10-2026 15:43
84´Cambio para el Besiktas. Entra Semih Kiliçsoy sustituyendo a Oh Hyeon-Gyu.
15-10-2026 15:44
84´Entra cambio para 1899 Hoffenheim. Robin Hranác sustituyendo a Ozan Kabak.
15-10-2026 15:45
87´¡GOOOOOL! Koki Machida del 1899 Hoffenheim pone el 2-3 con asistencia de Vladimír Coufal con un centro al área tras un saque de esquina.
15-10-2026 15:49
89´Tim Lemperle del 1899 Hoffenheim recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.
15-10-2026 15:49
89´Sale cambio para el Besiktas. Entra al campo Ridvan Yilmaz por Kassoum Ouattara.
15-10-2026 15:50
90´Cambio en Besiktas, entra al campo Ümit Akdag por Wilfred Ndidi.
15-10-2026 15:51
90´se agregan +4 minutos de tiempo extra.
15-10-2026 15:52
90´+4 Koki Machida recibe tarjeta amarilla por juego peligroso.
15-10-2026 15:52
90´+4 Falta para Robin Hranác del 1899 Hoffenheim.
15-10-2026 15:53
¡Finaliza el encuentro! Hoffenheim 2-3 Besiktas con gol de Amir Murillo.