El Besiktas superó por marcador de 2-1 duelo de Europa League ante el Hapoel Be'er Sheva, en el Batumi Stadium de Georgia, en un partido que inició minutos más tarde de lo previsto por incidentes en las gradas.

El encuentro entre el Besiktas turco y el Hapoel Beer-Sheva israelí, correspondiente a la quinta jornada de la Liga Europa, que se disputa en la ciudad georgiana de Batumi, tuvo que ser interrumpido durante unos veinte minutos por incidentes en la grada.

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Transcurridos veinticinco minutos de juego y con empate a cero en el marcador, el colegiado del partido, el danés Morten Krogh, ordenó que los jugadores de ambos conjuntos abandonaran el campo por incidentes en la grada entre aficionados turcos y las fuerzas de seguridad.

El choque volvió a reanudarse tras calmarse la situación en el Batumi Stadium.

Besiktas sacó ventaja en el segundo tiempo

En un partido muy igualado, los turcos lograron ponerse en ventaja en el segundo tiempo, con la anotación de Junior Olaitan sobre el minuto 75' del partido y luego amuentó la ventaja con Orkun Kokcu al 90'.

Los de Israel descontaron al 90+3' , pero no fue suficientes y Besiktas sumó 3 unidades.

El jugador panameño Michael Amir Murillo no vio acción en el partido, permaneció en el banquillo.