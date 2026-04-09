Honduras se enfrentará a Argentina el 6 de junio en Estados Unidos

La selección de Honduras jugará un partido amistoso ante Argentina el 6 de junio próximo en Estados Unidos, informó este jueves la Federación de Fútbol del país centroamericano (FFH).

"¡Fogueo internacional confirmado! La Selección Nacional de Honduras se enfrentará a @afaseleccion en Fecha FIFA", indicó escuetamente la FFH en redes sociales.

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El juego se disputará en el Kyle Field de College Station (Texas), añade la información oficial.

Argentina y Honduras tendrán amistoso

En el estado de Texas viven muchos migrantes hondureños, por lo que la FFH les invitó a que apoyen a la H.

" ¡Catrachos de corazón en Texas, apoyemos al equipo de todos!", concluye el mensaje de la FFH.

El partido le servirá a Argentina en su proceso de preparación previo al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Los argentinos buscarán revalidar el título de campeones mundiales.

La selección hondureña es dirigida desde marzo pasado por el español José Molina.

Con Molina en el banquillo, Honduras empató 2-2 su primer partido, amistoso contra Perú, en Leganés (España) el pasado 31 de marzo.