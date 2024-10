Huracán Milton preocupa a Lionel Scaloni por dificultades para viajar a Venezuela

Scaloni pidió trasladarse vía aérea a Venezuela el martes, pero las autoridades de los Estados Unidos cancelaron esa posibilidad por el paso del huracán Milton cerca de Miami, donde se está entrenando la Albiceleste, que no puede viajar desde Argentina a Venezuela por un conflicto diplomático.

Impresiones de Lionel Scaloni

"Habíamos pedido viajar hoy pero no pudimos hacerlo. Intentaremos hacerlo este miércoles si el tiempo lo permite, no tenemos más información que esa. Estamos preocupados por la situación climática. Ojalá que hoy por la tarde podamos salir", advirtió Scaloni en rueda de prensa.

El DT consideró que "va a ser difícil llegar al otro día (jueves) porque no se puede ir de manera directa a Maturín [sede del partido]. Tenemos que hacer escala porque no permiten aterrizar desde suelo americano directamente a Venezuela. Son cosas que no dependen de nosotros, hemos tenido mala suerte con esto".

FUENTE: AFP