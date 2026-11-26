Iker Casillas confesó que no quiere dirigir al Real Madrid

La leyenda de la selección de España y del Real Madrid Iker Casillas conversó con RPC Deportes donde habló sobre su futuro y no tienes planes para dirigir ningún equipo de fútbol, ya que está en un tiempo de descanso.

"¿Entrenador?, no, yo siempre dije que después del futbol me quería dedicar a otra cosa, que sería más los despachos, presentaciones diplomáticas o de directiva, es que empecé tan joven al fútbol y terminé tarde y quería estar tranquilo, no sé 6 y 7 años y ya cuando tenga una edad más madura, más tranquila y ahora estoy conociendo más lo del medio", señaló Iker Casillas.

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