La leyenda de la selección de España y del Real Madrid Iker Casillas conversó con RPC Deportes donde habló sobre su futuro y no tienes planes para dirigir ningún equipo de fútbol, ya que está en un tiempo de descanso.
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Iker Casillas habla de Julio Dely Valdés
El ex portero español comentó sobre el panameño, "un delantero corpulento y fuerte, muy peligroso" que estuvo en clubes en España y además habló del legado que dejan los futbolistas en sus países.