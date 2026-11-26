La marca deportiva Reebok y la Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunciaron este jueves 26 de noviembre la renovación de su alianza estratégica hasta el año 2030, reafirmando su compromiso con las selecciones nacionales y el desarrollo del fútbol panameño.

Con esta renovación, Reebok continuará siendo la marca encargada de vestir a las selecciones nacionales de Panamá en sus distintas categorías y disciplinas. El acuerdo contempla la continuidad del patrocinio de indumentaria oficial, entrenamiento y concentración.

Desde la llegada de Reebok, el fútbol panameño ha alcanzado importantes resultados a nivel internacional. Durante esta etapa, las selecciones nacionales han conseguido clasificar a ocho Copas Mundiales de distintas categorías y disciplinas.

Entre los logros más destacados también sobresalen el subcampeonato de la Copa Oro 2023, la participación en cuatro ediciones consecutivas del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf y la conquista del primer título femenino en la historia del fútbol panameño, obtenido por la Selección Sub-19 Femenina en 2025.

Reebok y Federación Panameña de Fútboñ

La alianza también ha estado presente en el fortalecimiento de las condiciones de preparación de los equipos nacionales, con la inauguración en 2026 del Centro de Alto Rendimiento de la FPF.

Desde entonces, Reebok ha acompañado a las distintas selecciones nacionales en sus entrenamientos y jornadas de preparación dentro de estas instalaciones.

La renovación representa la continuidad de un proyecto que busca acompañar a los jugadores y jugadoras en cada desafío, respaldar su preparación y representar el orgullo de millones de panameños.

“Reebok y FPF. Un mismo equipo, nuevos desafíos y un futuro por conquistar”, concluyó el comunicado oficial.

FUENTE: REEBOK