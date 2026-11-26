La leyenda española y del Real Madrid Iker Casillas dio su top 3 de los mejores porteros de la historia, pero señaló que fue una difícil decisión porque de su época hay muchos buenos y de la actualidad ni se diga.

Para Iker Casillas Gianluigi Buffon y Manuel Neuer indiscutiblemente están en ese Top, pero pensó mucho en el tercero y al final mencionó al belga Thibaut Courtois, sin embargo señaló que es muy complicado elegir.

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Top 3 de porteros en la historia para Iker Casillas

"Buffon, otro yo diría Neuer y entra la duda porque te hablo de porteros que han tenido una carrera espectacular, brillante, han sido importantes, campeones del mundo, pero bueno creo que Courtois también podría estar en ese tridente".

Sin embargo, el ex jugador del Real Madrid se refirió a varias estrellas que podrían estar en la conversación como los mejores del mundo, sin contarse a él mismo.