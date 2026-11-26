Fórmula 1: Llega a Catar para la penúltima carrera de la temporada

La Fórmula 1 se prepara para disputar este fin de semana el Gran Premio de Catar , penúltima cita del calendario 2026. Aunque los campeonatos de pilotos y constructores ya tienen campeones definidos, la carrera en el Circuito Internacional de Losail todavía presenta varios frentes de interés, especialmente la lucha por el subcampeonato.

La celebración del evento también estará bajo la atención internacional debido al conflicto en Oriente Medio. La categoría ha mantenido conversaciones con las autoridades de la región para garantizar el desarrollo del fin de semana, después de que la situación geopolítica generara dudas sobre la realización de las últimas carreras de la temporada.

Verstappen busca asegurar el subcampeonato

Uno de los principales atractivos deportivos será la posibilidad de que Max Verstappen asegure el segundo puesto del campeonato de pilotos. El neerlandés llega en un gran momento con Red Bull, después de conseguir cuatro victorias en las últimas seis carreras.

Sin embargo, su presencia en Catar también estará marcada por la tensión con George Russell. Ambos pilotos protagonizaron nuevos intercambios públicos tras el Gran Premio de Las Vegas, donde Verstappen realizó comentarios burlones sobre el error del británico en las vueltas finales.

Ferrari llega con tensión entre Leclerc y Hamilton

La escudería italiana también afronta el fin de semana después de otro episodio complicado entre sus pilotos. En Las Vegas, Charles Leclerc y Lewis Hamilton protagonizaron un incidente durante la vuelta 38 que terminó con un trompo del británico y una sanción de diez segundos para el monegasco.

La situación provocó el malestar del director del equipo, Frédéric Vasseur, y añadió presión a una temporada en la que Ferrari busca cerrar con mejores resultados.

Además, la batalla por la tercera posición del campeonato de pilotos mantiene a cuatro competidores en una diferencia de apenas 17 puntos, con Hamilton, George Russell, Lando Norris y Leclerc involucrados.

Fernando Alonso buscará recuperarse del abandono sufrido en Las Vegas. El español también afronta una etapa con nuevos proyectos deportivos, después de que Aston Martin anunciara su participación en el Rally Dakar de 2027.

Por su parte, Carlos Sainz intentará aprovechar las buenas sensaciones que dejó en Estados Unidos con Williams para continuar sumando puntos en el cierre del campeonato.

Entre los latinoamericanos, Franco Colapinto llega motivado tras conseguir el sexto puesto en Las Vegas, mientras que Gabriel Bortoleto buscará seguir acumulando experiencia con Audi y enfocarse en el desarrollo del proyecto para 2027.