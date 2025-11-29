Inter Miami se corona campeón de la Conferencia Este de la MLS

El Inter Miami goleó este sábado por 5-1 a New York City con triplete de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este de la MLS y se clasificó para la decisión de la MLS Cup, primera en la historia del club de Florida y también de Lionel Messi, que liderará al equipo el 6 de diciembre.
Inter Miami va a su primera final en la MLS
Allende selló un triplete, y Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia anotaron un gol cada uno para tumbar al New York City, cuya única diana llevó la firma de Justin Haak.