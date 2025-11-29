MLS Fútbol Internacional -  29 de noviembre de 2025 - 21:16

Inter Miami se corona campeón de la Conferencia Este de la MLS

El Inter Miami de Lionel Messi goleó al New York City 5-1 en la final de la Conferencia Este de la MLS.

El Inter Miami goleó este sábado por 5-1 a New York City con triplete de Tadeo Allende en la final de la Conferencia Este de la MLS y se clasificó para la decisión de la MLS Cup, primera en la historia del club de Florida y también de Lionel Messi, que liderará al equipo el 6 de diciembre.

La final se jugará en el mismo escenario, el Chase Stadium de Fort Lauderdale, entre el Inter Miami y uno entre el Vancouver y el San Diego.

Inter Miami va a su primera final en la MLS

Allende selló un triplete, y Mateo Silvetti y el venezolano Telasco Segovia anotaron un gol cada uno para tumbar al New York City, cuya única diana llevó la firma de Justin Haak.

