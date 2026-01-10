LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  10 de enero de 2026 - 21:15

Ismael Díaz anota su primer golazo en el 2026 con el Club León ante Cruz Azul

Ismael Díaz anotó su primer gol de la temporada con el Club León en la jornada 1 de la Liga MX en el Clausura 2026.

El delantero panameño Ismael Díaz anotó el primer gol de la temporada con el Club León en la jornada 1 de la Liga MX ante el Cruz Azul en el 1-0 a final del primer tiempo.

Ismael Díaz fue titular en el primer juego del Club León en Clausura 2026 en México y anotó al 45+2' cuando un robo de pelota en el medio por sus compañeros y generar peligro, pudo tomar el balón y enviarla al ángulo izquierdo del arquero.

Ismael Díaz inicia con gol el 2026

Esta es la segunda temporada de Ismael Díaz con el equipo mexicano y arranca de buena forma.

