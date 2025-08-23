FÚTBOL Fútbol Internacional -  23 de agosto de 2025 - 20:25

Ismael Díaz anotó en el empate de León y Pachuca en la Liga MX

Panameño Ismael Díaz marcó en el empate del Club León como locales ante Pachuca en la jornada de la Liga MX.

FOTO: Club León

El delantero panameño Ismael Díaz fue clave en el empate 1-1 del Club León ante Pachuca en la jornada de la Liga MX desde el Estadio León de los Aldamas.

La visita tomaría la iniciativa en el arranque del partido y sobre el minuto 13' anotó Oussama Idrissi desde el punto penal, para abrir el marcador.

Ismael Díaz, destacado para el León

Por su parte, Díaz saltó al escenario como titular en el once del DT Eduardo Berizzo y fue el encargado de anotar desde el punto penal sobre el minuto 45+6' para igualar las acciones antes de irse al descanso.

El ex Universidad Católica de Ecuador consiguió su segunda anotación en Liga MX, luego de ganar la falta en el área y tomar la pelota con personalidad para él mismo definir con frialdad.

Para el segundo tiempo, ambos equipos lo intentaron, pero no pudieron generase mayor peligro en los arcos para tomar una ventaja en el partido.

Los locales tuvieron que aguantar en la recta final, tras la expulsión de Valentín Gauthier con roja directa.

Con este resultado, León acumula 7 puntos y Pachuca 13 unidades, los últimos mencionados en la cima de la tabla de posiciones.

