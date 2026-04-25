Ismael Díaz destacó con el Club León en la fecha 17 ante Toluca

Ismael Díaz destacó con el Club León en la fecha 17

El atacante panameño Ismael Díaz se mantiene jugando a un alto nivel en el Clausura 2026 de la Liga MX con el Club León , tras brindar asistencia en el choque frente a Toluca correspondiente a la jornada 17, última del certamen.

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El pase a gol del "príncipe" fue al 45+3, en una jugada donde el colombiano Díber Cambindo terminó mandando el balón al fondo de las redes en el Estadio Nemesio Diez.

Ismael de 28 años registró cinco asistencias y cinco goles en el Torneo Clausura, dejando buenas sensaciones con "La Fiera".

Ismael Díaz y el Club León se quedan fuera de la Liguilla

Los dirigidos por Javier Gandolfi finalizaron en la décima posición con 22 puntos, quedando fuera de la fiesta grande del fútbol mexicano, donde avanzaban un total de ocho equipos a la fase final.