Ismael Díaz "Sabemos de la calidad de jugador que es James"

Ismael Díaz ya arribó a México para lo que será su fichaje con el Club León de la Liga MX. "Contento de estar aquí, estoy en un gran club, importante en el Grupo Pachuca que me dio la oportunidad de estar aquí", expresó el "Príncipe".

"Yo estaba concentrado en mi equipo, estábamos en plena pretemporada, de estar en el día a día, me comunicaron de la oportunidad de estar aquí, para mí es algo importante, soy una persona que me gusta ir creciendo", dijo Díaz que confesó que existían otras opciones.

El ex jugador de la Universidad Católica: "Intento llegar de la mejor manera para poder aportar, me parece que el Club León, de lo que he escuchado, ha ido creciendo de una manera bastante importante , quiero aportar como todos los compañeros que están allí".

Jugar con James Rodríguez

"Sabemos de la calidad de jugador que es James, un jugador importante de lo que es el club, yo también quiero llegar y aportar de la mejor manera".