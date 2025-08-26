Ismael Díaz: "Si algo me ha ayudado a crecer en este último año es disfrutar día a día"

Ismael Díaz lleva dos goles en la Liga MX de forma consecutiva con el Club León y para la jornada 7 se medirán ante el Querétaro. El panameño estuvo presente en una conferencia de prensa y brindó algunas declaraciones.

“Lo que he podido notar es que esta afición es realmente exigente, le gusta que su club tenga resultados positivos. La actitud del equipo cambia con la gente empujando, no podemos dejar de meter”, destacó el delantero.

Sobre el próximo partido dijo: “Tenemos que seguir mentalizados en cada entrenamiento que hacemos, dar lo mejor cada semana. El sábado debemos conseguir los 3 puntos en casa, lo siento al igual que mis compañeros”.

Retos para Ismael Díaz

También tuvo la oportunidad de contestar una pregunta de Blas Pérez y expresó: "Desde pequeño siempre fue una figura para mí, recuerdo cuando inicié mi camino a la selección, es una figura importante para mí". Añadió que le gusta ponerse retos.

Sobre la afición el "Príncipe" indicó: "Si algo me ha ayudado a crecer en este último año es disfrutar día a día, no pensar en lo que va a pasar. Quiero disfrutar de México, de León y del Club, junto a mi familia”.