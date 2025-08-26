Ismael Díaz: "Si algo me ha ayudado a crecer en este último año es disfrutar día a día"

Ismael Díaz lleva dos goles en la Liga MX de forma consecutiva con el Club León y para la jornada 7 se medirán ante el Querétaro. El panameño estuvo presente en una conferencia de prensa y brindó algunas declaraciones.
Sobre el próximo partido dijo: “Tenemos que seguir mentalizados en cada entrenamiento que hacemos, dar lo mejor cada semana. El sábado debemos conseguir los 3 puntos en casa, lo siento al igual que mis compañeros”.
Retos para Ismael Díaz
También tuvo la oportunidad de contestar una pregunta de Blas Pérez y expresó: "Desde pequeño siempre fue una figura para mí, recuerdo cuando inicié mi camino a la selección, es una figura importante para mí". Añadió que le gusta ponerse retos.
Sobre la afición el "Príncipe" indicó: "Si algo me ha ayudado a crecer en este último año es disfrutar día a día, no pensar en lo que va a pasar. Quiero disfrutar de México, de León y del Club, junto a mi familia”.