Jaime Lozano continuará con la selección de México, señala la Federación

FOTO: STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Jaime Lozano y un proyecto para el Mundial

"Como lo comenté, el proyecto va al 2026", afirmó el exfutbolista en la zona mixta del State Farm Stadium en Glendale, Arizona, uno de los palcos de la tercera y última jornada del Grupo B.

Lozano, de 45 años, estaba bajo presión incluso desde antes del inicio del certamen americano debido a los flojos resultados del Tri, que ha tenido un camino convulso hacia su gran cita: el Mundial de 2026 que coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

Tras la caída en primera fase, el entrenador aseguró que su futuro no estaba en sus manos, pero confió en que México levantaría cabeza con miras al Mundial.

"Estamos muy tristes porque no era el resultado que esperábamos, me duele mucho cuando la selección no cumple los objetivos", afirmó Davino. "Pero también hay cosas positivas del torneo y tenemos que escalar de esa base positiva".

La selección mexicana finalizó tercera del Grupo B con cuatro puntos, los mismos que Ecuador, que lo superó por diferencia de gol (+1, frente a 0). Venezuela lideró la zona con puntaje perfecto, mientras que Jamaica acabó en la cola sin unidades.