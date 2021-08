Jair Catuy anota en Bolivia y Pumita empata con el Gijón

En una tarde de legionarios por el mundo, Jair Catuy marcó su tercera anotación en el fútbol de Bolivia con el Always Ready donde recién ha llegado en la temporada actual y el nueve ha ido brillando a tal punto que jugó de titular.

El gol del 'Hombre de Campana' fue el primero del encuentro al minuto 17' en la victoria del Always Ready 4-0 ante el San José por la jornada 17 en la Primera División de Bolivia y suman 36 puntos, a uno solo del líder, que no ha disputado su partido de la fecha, se trata del The Strongest del panameño Rolando Blackburn que jugará este sábado ante Oriente Petrolero.