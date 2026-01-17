Jamal Musiala regresa con el Bayern Múnich 196 días después de su lesión

Jamal Musiala, centrocampista internacional alemán del Bayern Múnich, regresó este sábado a la competición 196 días después de su impactante lesión del pasado 5 de julio de 2025 en los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el París Saint Germain y dio una asistencia en el triunfo por 1-5 ante el Leipzig.
Musiala se ha perdido un total de 27 partidos seguidos con su club por la fractura de peroné y dislocación de los ligamentos que sufrió en un choque con Gianluigi Donnarumma, entonces portero del París Saint-Germain y ahora en el Manchester City, en el duelo del 5 de julio de 2025 entre ambos conjuntos en el Mundial de Clubes, con triunfo del equipo francés.