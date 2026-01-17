Jamal Musiala regresa con el Bayern Múnich 196 días después de su lesión

Jamal Musiala, centrocampista internacional alemán del Bayern Múnich, regresó este sábado a la competición 196 días después de su impactante lesión del pasado 5 de julio de 2025 en los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el París Saint Germain y dio una asistencia en el triunfo por 1-5 ante el Leipzig.

El futbolista, de 22 años e indiscutible en su selección, con el Mundial 2026 ya a la vista, entró en el minuto 87 del partido en el Red Bull Arena en sustitución de Serge Gnabry y un minuto después de entrar al campo dio el pase del quinto gol de su equipo, anotado por Michael Olise, para reafirmar el liderato del club bávaro, con 50 puntos de 54 posibles y once de ventaja sobre el Borussia Dortmund, segundo.

