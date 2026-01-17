Béisbol Juvenil 2026: Tabla de posiciones tras la fecha 12

Las acciones del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 202 6 , Copa Caja de Ahorros siguen en marcha, tras disputarse la jornada 12 en la primera fase del torneo. Repasa la tabla de posiciones al completo.

Panamá Oeste le dijo adiós a su invicto pero continúa con su liderato en la fecha 12.

Coclé consiguió una victoria que los hace subir en la tabla tras una derrota de Panamá Este.

Tabla de posiciones del Béisbol Juvenil 2026

Equipo / Jugados / Ganados / Perdidos

Panamá Oeste /12/ 11/ 1 Coclé /12/ 9 / 3 Panamá Este *11 /8/ 3 Chiriquí* /11/ 7 / 4 Panamá Metro 12 / 6 / 5 Los Santos 12 / 6/ 6 Chiriquí Occidente /12/ 5 / 6 Herrera** 10/ 4 / 6 Darién 12 / 4 / 8 Bocas del Toro /12/ 4 / 8 Colón / 12 / 3 / 9 Veraguas 12 / 2/ 10

Panamá Este y Chiriquí tienen un juego pendiente, mientras que Herrera dos.