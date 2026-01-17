Donovan Mitchell: "No creo que la gente me vea como un jugador de baloncesto panameño, pero lo soy"

"Creo que debería estar en el equipo mundial (All-Star de la NBA). Pero no creo que la gente me vea como un jugador de baloncesto panameño. Pero lo soy. Me encantaría estar en el equipo mundial si tuviera la oportunidad. Si no, no estoy loco. No me malinterpreten. Pero definitivamente quiero mostrar mi amor por mis raíces panameñas y mi gente en Panamá. Va a ser divertido y competitivo. Estoy emocionado por eso", expresó el jugador de los Cleveland Cavaliers.

"Mi abuela, siendo panameña, llegó aquí en barco. Sin planes ni dinero. Y dos generaciones después, aquí estamos. El legado que dejó no tenía ni idea de cómo iba a salir adelante ni de qué haría por su familia. No habría existido sin ella. No estaríamos en esta situación sin ella. Y poder cuidar de mi familia... todo empieza gracias a ella. El verano pasado volvimos a Panamá por segundo año consecutivo y visitamos su ciudad natal, Colón. Regalé mucha ropa a los niños de Colón y quería seguir yendo cada año porque sé que es algo que el país necesita y quiero mostrar amor, compartirlo y demostrar nuestro agradecimiento", expresó el jugador de raíces panameñas.

Números de Donovan Mitchell

Mitchell arrancó la temporada a gran nivel, con promedios de 24.7 puntos, 4.7 asistencias y 4.3 rebotes a lo largo de 539 partidos de fase regular disputados con los Cleveland Cavaliers y los Utah Jazz en ocho campañas. El exjugador de la Universidad de Louisville ha sido dos veces elegido al Equipo Ideal de la NBA y se coronó campeón del Concurso de Mates en 2018. Su inclusión en el Primer Equipo Ideal de la NBA en 2025 fue clave para que los Cavaliers firmaran un récord de 64-18, el mejor de la Conferencia Este, luego de un arranque perfecto de 15-0 en la pasada temporada.