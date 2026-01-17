Serie del Caribe 2026: Federales de Chiriquí presentan lista preliminar

Los Federales de Chiriquí dieron a conocer su róster preliminar para la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, que se disputará del 1 al 7 de febrero y que marcará la cuarta su participación en el torneo regional.

En la nómina resaltan varios exGrandes Ligas como: Christian Bethancourt, Johan Camargo, Rubén Tejada, Paolo Espino, Severino González y Humberto Mejía, quienes aportan liderazgo a la novena.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Federales de Chiriquí presentan roster preliminar

Los Federales han representado a Panamá en la Serie del Caribe de Mazatlán 2021, Venezuela 2023 y Miami 2024.

El equipo, dirigido por el técnico José Mayorga, tendrá su debut en el torneo el próximo 2 de febrero, cuando enfrente a México a partir de las 8:00 de la noche.