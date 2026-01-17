Serie del Caribe 2026: Federales de Chiriquí presentan lista preliminar

Los Federales de Chiriquí dieron a conocer su róster preliminar para la Serie del Caribe 2026 en Guadalajara, que se disputará del 1 al 7 de febrero y que marcará la cuarta su participación en el torneo regional.
Federales de Chiriquí presentan roster preliminar
Los Federales han representado a Panamá en la Serie del Caribe de Mazatlán 2021, Venezuela 2023 y Miami 2024.
El equipo, dirigido por el técnico José Mayorga, tendrá su debut en el torneo el próximo 2 de febrero, cuando enfrente a México a partir de las 8:00 de la noche.