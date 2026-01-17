Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 17 de enero

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este sábado 17 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.
Resultados de la jornada 12
- Panamá Metro 0 - 4 Bocas del Toro
- Colón 8 - 9 Herrera
- Panamá Oeste 3 - 4 Chiriquí
- Veraguas 0 - 5 Coclé
- Darién 0 - 10 Los Santos
- Panamá Este 7 - 9 Chiriquí Occidente
Partidos para hoy sábado 17 de enero en el Béisbol Juvenil 2026
- Herrera vs Coclé, Estadio Remón Cantera, 7:00 pm
- Los Santos vs Colón, estadio Justino Salinas, 7:00 pm
- Darién vs Veraguas, estadio Omar Torrijos 7:00 pm
- Panamá Metro vs Chiriquí, estadio Kenny Serracín, 7:00 pm por RPC
- Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente, Glorias Baruenses, 7:00 pm
- Panamá Este vs Bocas del Toro, estadio Calvin Byron, 7:00 pm