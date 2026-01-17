BÉISBOL JUVENIL Beisbol juvenil Panamá -  17 de enero de 2026 - 07:30

Béisbol Juvenil 2026: Partidos para hoy sábado 17 de enero

Estos son los partidos que hay para hoy sábado 17 de enero en la fecha 13 del Campeonato Nacional del Béisbol Juvenil 2026.

FEDEBEIS

Las acciones del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, dedicado a las leyendas Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, continúan este sábado 17 de enero con seis choques de alto nivel en diferentes escenarios del país.

Luego que se han disputado 12 fechas, la novena de Panamá Oeste es el líder.

Resultados de la jornada 12

  • Panamá Metro 0 - 4 Bocas del Toro
  • Colón 8 - 9 Herrera
  • Panamá Oeste 3 - 4 Chiriquí
  • Veraguas 0 - 5 Coclé
  • Darién 0 - 10 Los Santos
  • Panamá Este 7 - 9 Chiriquí Occidente

Partidos para hoy sábado 17 de enero en el Béisbol Juvenil 2026

  • Herrera vs Coclé, Estadio Remón Cantera, 7:00 pm
  • Los Santos vs Colón, estadio Justino Salinas, 7:00 pm
  • Darién vs Veraguas, estadio Omar Torrijos 7:00 pm
  • Panamá Metro vs Chiriquí, estadio Kenny Serracín, 7:00 pm por RPC
  • Panamá Oeste vs Chiriquí Occidente, Glorias Baruenses, 7:00 pm
  • Panamá Este vs Bocas del Toro, estadio Calvin Byron, 7:00 pm

