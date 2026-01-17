Copa Africana de Naciones: Nigeria le gana el tercer lugar al Egipto de Mohamed Salah

Una exhibición de reflejos en la tanda de penaltis de Stanley Nwabali, el portero de Nigeria, primero frente a Mohamed Salah y después contra Omar Marmoush, consoló con la tercera posición a su selección y frustró a Egipto en el duelo por completar el podio en la Copa Africana de Naciones, en el estadio Mohamed V de Casablanca.

Cuando Shobeir, el guardameta de Egipto, paró el primer lanzamiento a Dele-Bashiru pareció todo lo contrario, hasta que Nwabali cambió el destino desde los once metros, primero con su estirada ante Salah, con la mano izquierda a media altura salvadora, y después en el segundo tiro sobre su marco de Marmoush, repelido con el pie izquierdo.

El acierto en el noveno lanzamiento de Ademola Lookman certificó el triunfo de Nigeria por 2-4. No hizo falta ni siquiera el décimo lanzamiento, el quinto de Egipto.

Antes, nadie fue capaz de mover el marcador en los 90 minutos de juego.

Ni Nigeria, con cuatro remates, sin contar el gol anulado por una falta previa a Onuachu en el primer tiempo, ni mucho menos Egipto, que solo protagonizó un tiro sobre el marco del guardameta Nwabali, durante un encuentro anodino durante muchos tramos, sin consuelo por no estar ninguno en la final del torneo.

Aún dispuso de una ocasión clarísima Akor Adams. El atacante del Sevilla no acertó a golpear bien el balón en el cuarto de hora final, cuando se enfrentaba en un duelo casi individual frente a Shobeir. Un empujón anterior lo desequilibró lo suficiente para no conectar el remate cuando se perfilaba para rebuscar el gol allá por el minuto 78.

La revisión del VAR negó el penalti para dar continuidad al juego, sin otro destino que los penaltis para definir el tercer puesto de la Copa África para Nigeria.

