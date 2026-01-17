El Arsenal deja puntos en empate ante el Nottingham Forest

El Arsenal , ni con fútbol directo ni con balones al área ni con acciones veloces ni con lanzamientos lejanos, fue capaz de marcar en el City Ground ante el Nottingham Forest, aferrado a su orden y disciplina defensiva pero, sobre todo, a la inspiración de su portero, el belga Matz Sels.

Necesitado de un triunfo para dar un golpe de efecto a la competición en una jornada que contó con los tropiezos del Manchester City, derrotado ante el United en Old Trafford, y del Liverpool, con un empate frente el Burnley, los 'gunners' hicieron todo lo posible para sumar tres puntos, dejar atrás los dos que no ganaron hace una semana en Anfield y alargar su renta en la tabla. No pudo ser.

Arsenal empata sin goles

Le faltó acierto al Arsenal, que tuvo todo lo demás: ocasiones, un rival agazapado y una posesión a favor apabullante.

Pero hizo un memorable ejercicio de resistencia el Nottingham, que marca la frontera con el descenso pero su renta cada vez es menor a pesar de que en la pasada fecha logró reencontrarse con el triunfo, frente el West Ham, y tomar aire.

Las ocasiones empezaron a multiplicarse a partir de la media hora, especialmente con una volea de Noni Madueke desde el borde del área y luego otra ocasión de Gabriel Martinelli, que no llegó a empujar el balón. Después, Madueke no alcanzó a remachar otro buen centro.