PREMIER LEAGUE Fútbol Internacional -  17 de enero de 2026 - 14:43

El Arsenal deja puntos en empate ante el Nottingham Forest

El Arsenal sigue líder pero le podrían recortar puntos tras empatar sin goles ante el Nottingham Forest en la Premier League.

El Arsenal deja puntos en empate ante el Nottingham Forest

El Arsenal deja puntos en empate ante el Nottingham Forest

El Arsenal, ni con fútbol directo ni con balones al área ni con acciones veloces ni con lanzamientos lejanos, fue capaz de marcar en el City Ground ante el Nottingham Forest, aferrado a su orden y disciplina defensiva pero, sobre todo, a la inspiración de su portero, el belga Matz Sels.

Necesitado de un triunfo para dar un golpe de efecto a la competición en una jornada que contó con los tropiezos del Manchester City, derrotado ante el United en Old Trafford, y del Liverpool, con un empate frente el Burnley, los 'gunners' hicieron todo lo posible para sumar tres puntos, dejar atrás los dos que no ganaron hace una semana en Anfield y alargar su renta en la tabla. No pudo ser.

Arsenal empata sin goles

Le faltó acierto al Arsenal, que tuvo todo lo demás: ocasiones, un rival agazapado y una posesión a favor apabullante.

Pero hizo un memorable ejercicio de resistencia el Nottingham, que marca la frontera con el descenso pero su renta cada vez es menor a pesar de que en la pasada fecha logró reencontrarse con el triunfo, frente el West Ham, y tomar aire.

Las ocasiones empezaron a multiplicarse a partir de la media hora, especialmente con una volea de Noni Madueke desde el borde del área y luego otra ocasión de Gabriel Martinelli, que no llegó a empujar el balón. Después, Madueke no alcanzó a remachar otro buen centro.

En esta nota:
Seguir leyendo

Gabriel Martinelli marca Hat Trick en la goleada del Arsenal en FA Cup

Conor Bradley se pierde el resto de la temporada con el Liverpool por lesión en su rodilla

Liverpool y el Arsenal igualaron sin goles en la Premier League

Recomendadas

Últimas noticias