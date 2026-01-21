Javier Aguirre: "Panamá ha mejorado muchísimo en los últimos años"

El DT de México Javier Aguirre habló en Conferencia de Prensa previo al duelo amistoso ante la selección de Panamá, partido que se llevará a cabo en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Aguirre dejó claro lo mucho que ha mejorado "La Roja" en los últimos años, una mejora que se ha potenciado con dos clasificaciones a Copas del Mundo.

"Diría que como conjunto Panamá ha mejorado muchísimo en los últimos años, en la Nations League están ahí, en la Copa Oro y en el mundial, que más no, te lo puedo decir yo que jugué fútbol, hace 40 o 30 años no tenían el nivel de ahora", mencionó.

El entrenador de 67 años de edad destacó que le gusta muchísimo el entrenador de Panamá, también jugadores como Kadir Barría y el arquero Eddie Roberts.

El escenario

"Los felicito, esta estupendo, es un fantástico estadio, tiene una remodelación buenísima", añadió.

El "Vasco" habla del futuro de Thomas Christiansen

Es un hombre que viene de la escuela de Cruyff, es muy humilde, en su trato y si creo que merece una oportunidad en Europa y en la Liga MX por supuesto que sí, es un hombre muy valioso", finalizó el DT mexicano.