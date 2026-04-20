Javier Tebas le manda mensaje al DT del Real Madrid

El presidente de LaLiga, Javier Tebas , afirmó este lunes, en relación con las críticas a los colegiados en LaLiga por parte del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que también se quejó del arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones tras caer eliminado, y que "un día dice una cosa y luego dice otra".

"El otro día, con el Bayern Múnich, decía lo mismo del árbitro. Era el mismo discurso, pero con el del Bayern Múnich no, porque era esloveno", rebatió Tebas en declaraciones a los medios tras intervenir en una jornada organizada por LaLiga sobre geopolítica y deporte en la sede del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden) en Madrid.

Arbeloa aseguró hoy que "circunstancias" como las del partido contra el Girona (1-1) del pasado día 10 justifican por qué en los últimos tiempos el Real Madrid ha ganado menos ligas que títulos de la máxima competición europea.

Más reacciones de Javier Tebas

"Un día dice una cosa, luego dice otra, luego tal. El Real Madrid tiene que intentar seguir compitiendo. Quedan partidos de Liga, quedan puntos suficientes. El Barcelona no va a ganar todo, ni muchísimo menos. Estoy convencido. Quedan todavía puntos para poder disputar", expuso el presidente de la patronal de los clubes profesionales de fútbol.