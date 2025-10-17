Jiovany Ramos anota con Puerto Cabello en la liga venezolana

El defensor panameño Jiovany Ramos marcó el segundo tanto en la victoria parcial de Puerto Cabello 2-0 ante el Deportivo La Guaira en la jornada 1 en el Grupo A de la primera división en Venezuela.
#ElRetoFUTVE #VenezuelaEsFUTVE— Las Noticias Express (@PrimeroEnLNE) October 17, 2025
Gol panameño: el reciente convocado con la selección de Panamá, @JiovanyRamos, anota el 2-0 de @la_academiapc contra el @DvoLaGuaira
