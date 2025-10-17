Jiovany Ramos anota con Puerto Cabello en la liga venezolana

El defensor panameño Jiovany Ramos marcó el segundo tanto en la victoria parcial de Puerto Cabello 2-0 ante el Deportivo La Guaira en la jornada 1 en el Grupo A de la primera división en Venezuela.

El gol llegó sobre el minuto 32' con un tiro de esquina y con un cabezazo directo al área la mandó al fondo de las redes para aumentar la ventaja de su equipo.