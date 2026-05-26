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Selección de Panamá Mundial 2026 -  26 de mayo de 2026 - 11:58

Mundial 2026: Jiovany Ramos reacciona a su convocatoria

El defensor Jiovany Ramos mostró su felicidad tras ser convocado con la Selección de Panamá para el Mundial 2026.

Mundial 2026: Jiovany Ramos reacciona a su convocatoria

Mundial 2026: Jiovany Ramos reacciona a su convocatoria

Jiovany Ramos, defensor de la Selección de Panamá, reaccionó por videollamada junto a su familia tras conocer que fue llamado por el DT Thomas Christiansen para disputar el Mundial 2026 de la FIFA.

"Le doy gracias a Dios, yo tenía Fe de estar en la lista y muy emocionado porque era algo que había esperado, ya que todo futbolista espera estar en un torneo así", dijo el zaguero después de figurar en la convocatoria de 26 jugadores.

"Es algo inexplicable porque es muy emocionante estar en esa lista", añadió Ramos de 29 años de edad.

Jiovany Ramos ha respondido con la selección de Panamá

El jugador de la Academia Puerto Cabello de la Primera División de Venezuela, ha jugado un total de 20 partidos con la camiseta de la Selección de Panamá, registrando un gol marcado en el pasado amistoso donde superaron 2-1 a Sudáfrica.

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