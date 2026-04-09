LEGIONARIOS Fútbol Internacional -  9 de abril de 2026 - 09:22

Jiovany Ramos rompió las redes ante el Atlético Mineiro en la CONMEBOL Sudamericana

El defensor panameño Jiovany Ramos anotó el gol de la victoria de Puerto Cabello ante el Atlético Mineiro en la CONMEBOL Sudamericana.

Jiovany Ramos rompió las redes ante el Atlético Mineiro en la CONMEBOL Sudamericana

Jiovany Ramos rompió las redes ante el Atlético Mineiro en la CONMEBOL Sudamericana

FOTO: CONMEBOL

El defensor panameño Jiovany Ramos anotó el gol de la victoria de la Academia Puerto Cabello ante el Atlético Mineiro (2-1) en la primera jornada del grupo B de la CONMEBOL Sudamericana.

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El equipo de la Primera División Venezolana inició ganando el compromiso con un gol de Jean Franco Castillo al minuto 16', pero Eduardo Pereira Rodrigues igualó las acciones al 27' por el equipo brasileño.

La anotación del canalero que terminó dándole la victoria en el Polideportivo Misael Delgado, llegó al 39' con un golpe de cabeza que venció al portero Everson después de un centro preciso de Roberto Rosales.

Por primera vez en su historia, el equipo minero fue derrotado por un conjunto venezolano.

Jiovany Ramos sigue dulce con el gol

Ramos de 29 años se encuentra en gran momento y sueña con ir a la Copa Mundial 2026, tras anotar el pasado 31 de marzo en la victoria de la Selección de Panamá 2-1 frente a Sudáfrica en el segundo partido amistoso.

Puerto Cabello volverá a jugar el sábado 11 de abril (4:00 pm) ante Portuguesa, en la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga FUTVE .

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