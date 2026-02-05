John Gunn es nuevo jugador del primer equipo del New England Revolution de la MLS

El New England Revolution anunció que John Gunn firmó un contrato con el primer equipo para la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS), con opciones adicionales para las campañas 2027 y 2027-28 de la MLS.

Gunn ha pasado los años desarrollándose en MLS NEXT Pro con Revolution II, donde el jugador de 26 años acumuló 27 apariciones profesionales, con tres partidos sin recibir goles. El jugador originario de Ciudad de Panamá, Panamá, registró un récord de 5-2-2 con dos porterías imbatidas durante la campaña 2025, lo que ayudó a Revolution II a alcanzar los playoffs de MLS NEXT Pro, la segunda participación del programa en la postemporada.

Competencia de John Gunn

Gunn se une a sus compañeros porteros del Revolution, Matt Turner y Donovan Parisian, en la plantilla del primer equipo, bajo la tutela del entrenador de porteros Kevin Hitchcock . El jugador, que lleva tres años como profesional, ha sido seleccionado dos veces para la convocatoria de Nueva Inglaterra en la MLS. Firmó contratos a corto plazo para ser el portero suplente del equipo contra el Inter Miami CF el 27 de abril de 2024 y el CF Montreal el 31 de mayo de 2025.