José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El Norwich City del defensor panameño José Córdoba quiere recuperar la sonrisa cuando enfrente al Southampton en la segunda ronda de la Carabao Cup.
Por su parte, los dirigidos por Will Still cayeron 2-1 ante el Stoke City y se quedan en la décima posición con 4 puntos.
¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City de Inglaterra?
El seleccionado nacional de 24 años y los Canarios jugarán este martes 26 de agosto ante el Southampton en la segunda ronda de la Carabao Cup.
El choque iniciará a la 1:45 p.m. y tendrá como escenario el Carrow Road.