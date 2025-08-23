José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El Norwich City del defensor panameño José Córdoba quiere recuperar la sonrisa cuando enfrente al Southampton en la segunda ronda de la Carabao Cup .

'Coto' Córdoba y su club vienen de perder 2-1 ante el Middlesbrough en la English Football League Championship de Inglaterra, donde el zaguero canalero jugó 80' minutos, el sábado 23 de agosto en la tercera fecha. La derrota colocó al Norwich en la posición 17 con 3 unidades.

Por su parte, los dirigidos por Will Still cayeron 2-1 ante el Stoke City y se quedan en la décima posición con 4 puntos.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City de Inglaterra?

El seleccionado nacional de 24 años y los Canarios jugarán este martes 26 de agosto ante el Southampton en la segunda ronda de la Carabao Cup.

El choque iniciará a la 1:45 p.m. y tendrá como escenario el Carrow Road.