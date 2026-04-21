José Córdoba: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Norwich City?

El Derby County será el rival del Norwich City del defensor panameño José Córdoba en la jornada 44 de la English Football League Championship de Inglaterra.

El zaguero canalero viene de anotar un gol en la victoria 4-2 sobre el Bristol City en el Ashton Gate Stadium.

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Los canarios actualmente marchan en la novena posición de la tabla general con 61 puntos en 43 fechas, mientras que el Derby County es octavo con 66 unidades.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El central del 24 años y su club volverán al terreno de juego este martes 21 de abril desde las 1:45 p.m. en el Carrow Road, en busca de sumar tres importantes puntos.