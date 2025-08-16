José Córdoba destacó con asistencia en triunfo del Norwich City ante el Portsmouth FOTO: JOSÉ CÓRDOBA - INSTAGRAM

José Córdoba jugó todo el partido y brindó una asistencia, en la victoria del Norwich City 2-1 sobre el Portsmouth en la fecha 2 de la English Football League Championship de Inglaterra.

Los goles de Harry Darling (6') y Josh Sargent con asistencia del "Coto" Córdoba (14') en el Fratton Park, le dieron el primer triunfo de la campaña liguera al equipo que dirige Liam Manning. Adrian Segecic anotó el descuento de los locales al 84'.

Para el zaguero de 24 años es su primera asistencia con la camiseta de los canarios, sumando todas las competencias (Carabao Cup, FA Cup y Championship).

El club del panameño venía de perder 1-2 frente al Millwall, el pasado 9 de agosto en el inicio de la segunda división inglesa, mientras que en la Carabao Cup superaron 2-1 al Watford, el martes 12 de agosto.

Córdoba jugó los 90' minutos, brindó 1 asistencia, tuvo 5 despejes, 1 intercepción, 71 toques de balón, 24/40 pases precisos (60%), 1 pase clave, 1/10 en pases largos, 5/11 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos y recibió una tarjeta amarilla.

¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?

El Norwich City de José Córdoba estará jugando el sábado 23 de agosto ante el Middlesbrough en el Carrow Road (9:00 am).

"Los Verdes-Amarillos" provisionalmente marchan en la décima posición con tres puntos.