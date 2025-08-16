José Córdoba destacó con asistencia en triunfo del Norwich City ante el Portsmouth

José Córdoba jugó todo el partido y brindó una asistencia, en la victoria del Norwich City 2-1 sobre el Portsmouth en la fecha 2 de la English Football League Championship de Inglaterra.
Para el zaguero de 24 años es su primera asistencia con la camiseta de los canarios, sumando todas las competencias (Carabao Cup, FA Cup y Championship).
El club del panameño venía de perder 1-2 frente al Millwall, el pasado 9 de agosto en el inicio de la segunda división inglesa, mientras que en la Carabao Cup superaron 2-1 al Watford, el martes 12 de agosto.
Córdoba jugó los 90' minutos, brindó 1 asistencia, tuvo 5 despejes, 1 intercepción, 71 toques de balón, 24/40 pases precisos (60%), 1 pase clave, 1/10 en pases largos, 5/11 en duelos terrestres, 1/2 en duelos aéreos y recibió una tarjeta amarilla.
¿Cuándo vuelve a jugar José Córdoba con el Norwich City?
El Norwich City de José Córdoba estará jugando el sábado 23 de agosto ante el Middlesbrough en el Carrow Road (9:00 am).
"Los Verdes-Amarillos" provisionalmente marchan en la décima posición con tres puntos.