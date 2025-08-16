LPF: Tauro FC rescató valioso empate ante el Árabe Unido en la jornada 5

Cuando todo parecía que el Árabe Unido lograba su primer triunfo del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol ( LPF TIGO), el Tauro FC se lo impidió empatándole 1-1 el duelo de la fecha 5 con un gol sobre el final del partido disputado la noche del viernes en el COS Sports Plaza.

Los colonenses tomaron ventaja en el marcador con un gol de cabeza de Ariel Arroyo sobre el minuto 52', mientras que al 88' Josué Vergara también ganó en las alturas para vencer al guardameta Eric Hughes y empatar las acciones por los taurinos de Kike García.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1956556834048745727&partner=&hide_thread=false ¡GOOOOOOOOOOL!



Josué Vergara aparece para empatar el partido sobre los minutos finales.#LPFxRPC pic.twitter.com/DLqCtl3JGS — Deportes RPC (@deportes_rpc) August 16, 2025

La tabla de posiciones en la Conferencia Este de la LPF

Luego de 5 fechas, el Tauro escala provisionalmente a la tercera posición en la conferencia Este con 5 puntos, pero está a la espera de los resultados que consigan Alianza FC y Sporting San Miguelito, ambos con 4 unidades.

Por su parte, el DAU bajo el mando de Javier Ainstein sigue último con 3 puntos.