LPF: Tauro FC rescató valioso empate ante el Árabe Unido en la jornada 5

Cuando todo parecía que el Árabe Unido lograba su primer triunfo del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF TIGO), el Tauro FC se lo impidió empatándole 1-1 el duelo de la fecha 5 con un gol sobre el final del partido disputado la noche del viernes en el COS Sports Plaza.
La tabla de posiciones en la Conferencia Este de la LPF
Luego de 5 fechas, el Tauro escala provisionalmente a la tercera posición en la conferencia Este con 5 puntos, pero está a la espera de los resultados que consigan Alianza FC y Sporting San Miguelito, ambos con 4 unidades.
Por su parte, el DAU bajo el mando de Javier Ainstein sigue último con 3 puntos.