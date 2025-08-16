Legionarios Fútbol Internacional -  16 de agosto de 2025 - 10:08

Édgar Yoel Bárcenas ha sido inscrito de forma oficial por el Mazatlán FC

El extremo panameño Édgar Yoel Bárcenas sale oficialmente inscrito por el Mazatlán FC de la Liga Mexicana (Liga MX).

A principios del Torneo Apertura, Bárcenas no aparecía registrado por el club de Sinaloa tras estar en la fase final de una recuperación y por la llegada de Fabio Gomes y Dudu Teodora, quienes ocupaban las plazas de extranjeros que le quedaban al equipo.

Monterrey (17 de agosto), Tigres (23 de agosto) y Juárez (29 de agosto), son los tres partidos que le quedan al Mazatlán antes de la fecha FIFA de septiembre.

Además de ser inscrito, Guillermo Pineda de COS informó que Bárcenas firmó un nuevo contrato con la institución, según le comunicaron desde RELC SPORTS, la agencia del jugador.

El canalero de 31 años sufrió el pasado 21 de febrero una ruptura de ligamento cruzado anterior izquierdo durante la Jornada 8 del torneo Clausura 2025 contra el Club Necaxa, que lo hizo perderse el Final Four de la Liga Naciones CONCACAF y la Copa Oro 2025 con la Selección de Panamá, así como varios encuentros del Clausura y el inicio del Apertura del fútbol mexicano.

El "Mago" llegó al Mazatlán en el 2022, después de varios años en el fútbol español, jugando en el Girona y el Leganés.

Édgar Yoel Bárcenas y una noticia que alegra a la Selección de Panamá

El retorno de futbolista panameño sería una noticia que alegraría al DT Thomas Cristiansen, porque recuperaría a un jugador valioso en su esquema.

Bárcenas estaría en ritmo competitivo y listo para encarar los partidos de las Eliminatorias CONCACAF, ante Surinam (4 de septiembre) y Guatemala (8 de septiembre).

