Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique Marsella en la Ligue 1?

Después de iniciar el Campeonato francés con una derrota, el Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo debe levantar cabeza y enfocarse en el próximo duelo de la Ligue 1.
En ese duelo ante el Stade Rennais, Amir fue titular, jugó 78' minutos, tuvo 49 toques de balón, 30/37 pases precisos (81%), 1 pase clave, 1/1 e centros, 1/1 en pases largos, 1 disparo al poste, 1/2 en duelos terrestres, 2/2 en duelos aéreos, 1 falta recibida y 1 disparo bloqueado.
¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?
El lateral canalero de 29 años y su club volverán a jugar el sábado 23 de agosto ante el Paris FC, en el Estadio Vélodrome (10:00 am).