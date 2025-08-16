Michael Amir Murillo: ¿Cuándo vuelve a jugar con el Olympique Marsella en la Ligue 1?

Después de iniciar el Campeonato francés con una derrota, el Olympique de Marsella de Michael Amir Murillo debe levantar cabeza y enfocarse en el próximo duelo de la Ligue 1 .

Los olímpicos vienen de perder 1-0 ante un Rennes que jugó con 10 jugadores desde el minuto 31' por la expulsión de Abdelhamid Ait Boudlal, tras una fuerte entrada sobre el lateral panameño en el Roazhon Park.

En ese duelo ante el Stade Rennais, Amir fue titular, jugó 78' minutos, tuvo 49 toques de balón, 30/37 pases precisos (81%), 1 pase clave, 1/1 e centros, 1/1 en pases largos, 1 disparo al poste, 1/2 en duelos terrestres, 2/2 en duelos aéreos, 1 falta recibida y 1 disparo bloqueado.

¿Cuándo vuelve a jugar Michael Amir Murillo con el Olympique de Marsella?

El lateral canalero de 29 años y su club volverán a jugar el sábado 23 de agosto ante el Paris FC, en el Estadio Vélodrome (10:00 am).