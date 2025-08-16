Williamsport 2025: ¿Cuándo vuelve a jugar Panamá?

La novena de Panamá bajo el mando de Elpidio Pinto, no tiene margen de error en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025, donde no puede perder si quiere seguir jugando el certamen.

Las Pequeñas Ligas de Vacamonte tienen récord de 1-1 en el torneo, tras ganarle a Australia en la primera fecha por pizarra de 7-2 y caer en la segunda jornada 8-2 frente a la región del Caribe, representada por Aruba.

¿Cuándo vuelve a jugar Panamá en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport 2025?

Los panameños jugarán su tercer compromiso, el domingo 17 de agosto a la 1:00 p.m. (hora panameña) ante el ganador del cruce entre Puerto Rico y México, que juegan este sábado.

Los peloteros del West esperan sacar un valioso triunfo para dejar el nombre de Panamá en alto, después de grandes participaciones en las ediciones del 2022 y 2023 que fueron directo y no como Latinoamérica.

Recordemos que esta es la tercera ocasión que el campeón del torneo nacional juega el certamen representando a Panamá, tras Coclé (2022) y Veraguas (2023).