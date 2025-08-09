Legionarios Fútbol Internacional -  9 de agosto de 2025 - 11:39

El Norwich City de José Córdoba perdió ante el Millwall en el inicio de la Championship

El Norwich City de José Córdoba se enfrentó al Millwall en el inicio de la temporada 2025-2026 de la English Football League Championship de Inglaterra.

El Norwich City de José Córdoba igualó con el Millwall en el inicio de la Championship

El Norwich City de José Córdoba igualó con el Millwall en el inicio de la Championship

Foto: @NorwichCityFC

El defensor panameño José Córdoba fue titular en la derrota del Norwich City 1-2 ante el Millwall en la primera jornada de la English Football League Championship de Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NorwichCityFC/status/1954209917167923352&partner=&hide_thread=false

Córdoba en el inicio de una nueva temporada en la segunda división del fútbol inglés, espera consolidarse en el once inicial del entrenador Liam Manning.

La primera anotación del partido llegó al minuto 51' por medio de Camiel Neghli y asistencia de Tristan Crama en el Carrow Road, casa de los "Canarios".

Cuatro minutos más tarde (55'), el delantero estadounidense Josh Sargent puso el empate en el marcador, pero al 83' Macaulay Langstaff anotó el tanto del triunfo.

Números de José Córdoba vs Millwall

El zaguero central de 24 años jugó los 90' minutos, tuvo 12 despejes, 1 disparo bloqueado, 1 intercepción, 79 toques de balón, 50/60 en pases precisos (83%), 0/5 en pases largos, 1/1 en duelos terrestres y 6/10 en duelos aéreos.

El próximo duelo del canalero será el martes 12 de agosto ante el Watford, en la primera ronda de la Carabao Cup (1:45 pm).

En esta nota:
