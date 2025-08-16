Eduardo Guerrero marcó su primer gol de la temporada en Ucrania

El delantero panameño Eduardo Guerrero firmó su primer gol de la temporada 2025-2026 con el Dynamo Kiev de Ucrania , en la victoria 4-1 ante el FC Epitsentr Kamianets-Podilskyi en la tercera jornada.

La anotación del atacante canalero llegó al minuto 8' con asistencia del ucraniano Mykola Mykhaylenko en el Ternopilskyi miskyi stadion im. Romana Shukhevycha.

El tanto llega una jornada después de otorgar su primera asistencia el pasado 8 de agosto en la segunda fecha del campeonato ucraniano, donde su club goleó 5-1 al FC Rukh Lviv.

Guerrero de 25 años poco a poco empieza a entrar en ritmo competitivo y eso es una gran noticia para la Selección de Panamá, que enfrentará a Surinam (4 de septiembre) y Guatemala (8 de septiembre) en las Eliminatorias CONCACAF rumbo a la Copa Mundial 2026.

Los números de Eduardo Guerrero en la campaña

En una temporada que recién inicia, Eduardo registra dos titularidades consecutivas y ha marcado un gol con una asistencia.

Ahora, el joven futbolista panameño debe pensar en el Maccabi Tel Aviv, su próximo rival en los playoffs de la Europa League, el 21 de agosto en el TSC Arena de Serbia (1:00 pm).