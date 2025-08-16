MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el viernes 15 de agosto?

Los Grandes Ligas ( MLB ) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del viernes 15 de agosto.

Los peloteros Miguel Amaya (esguince de tobillo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Actuación de los panameños en la MLB - viernes, 15 de agosto

José Caballero: El "Chema" de 28 años fue titular en la tercera base, durante la victoria de los Yankees de Nueva York 4-3 sobre los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium.

Caballero bateó de 3-2, recibió 1 base por bola y se ponchó en una ocasión, además de robarse dos almohadillas para llegar a 37 en la temporada (líder de la MLB).

Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cardenales de San Luis 3-4 ante los Yankees de Nueva York. Herrera pegó un imparable en tres turnos, se ponchó en una ocasión y recibió una base por bola para dejar su promedio en .294.

Edmundo Sosa: El capitalino fue titular en la segunda base, en el duelo donde los Phillies de Philadelphia vencieron 6-2 a los Nacionales de Washington en el Nationals Park.

"Mundito" de 29 años bateó de 4-0 con dos ponches y su promedio ofensivo ahora es de .260.