MLB MLB -  16 de agosto de 2025 - 07:39

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el viernes 15 de agosto?

Repasa la actuación de los tres peloteros panameños que vieron acción este viernes 15 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

FOTO: JOSÉ CABALLERO
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

Los Grandes Ligas (MLB) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del viernes 15 de agosto.

Los peloteros Miguel Amaya (esguince de tobillo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Actuación de los panameños en la MLB - viernes, 15 de agosto

José Caballero: El "Chema" de 28 años fue titular en la tercera base, durante la victoria de los Yankees de Nueva York 4-3 sobre los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium.

Caballero bateó de 3-2, recibió 1 base por bola y se ponchó en una ocasión, además de robarse dos almohadillas para llegar a 37 en la temporada (líder de la MLB).

Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cardenales de San Luis 3-4 ante los Yankees de Nueva York. Herrera pegó un imparable en tres turnos, se ponchó en una ocasión y recibió una base por bola para dejar su promedio en .294.

Edmundo Sosa: El capitalino fue titular en la segunda base, en el duelo donde los Phillies de Philadelphia vencieron 6-2 a los Nacionales de Washington en el Nationals Park.

"Mundito" de 29 años bateó de 4-0 con dos ponches y su promedio ofensivo ahora es de .260.

