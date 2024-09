José Córdoba es bautizado como el "Príncipe de Panamá"

"Estaba emocionado durante el partido y creo que el juego terminó de buena manera y me fui a casa muy feliz por la actuación que tuvimos y cómo terminamos el juego", expresó el panameño.

Sobre su llegada a la Championship el panameño desveló: "Creo que la parte más importante es sentirse cómodo, que todo está bien en casa y luego puedo estar concentrado 100% en el fútbol. En parte mi familia cada vez que me ayudan con eso, así que llegó en un buen momento de mi carrera y luego los jugadores que forman, me hacen sentir cómodo en el momento en el que llegué. Tenemos un grupo fuerte y eso facilitó las cosas".

"Lo primero es ascender, marcar los goles y asistir porque si es posible", destacó "Coto" en la entrevista.

