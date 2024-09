José Córdoba habla sobre su llegada y adaptación con el Norwich City

José Córdoba y su adaptación

"Creo que la parte más importante es sentirte cómodo, que todo esté bien en casa y luego puedo estar 100% concentrado en el fútbol. Mi familia cada vez más me ayuda con eso, así que llego en buen momento de mi carrera y luego los jugadores que conforman me hacen sentir cómodo en el momento en que llegué, tenemos un grupo fuerte y eso me facilitó las cosas", añadió el seleccionado nacional panameño en Talk Norwich City.

Coto y su recorrido internacional

"A los 17 me mudé a España, ese fue mi primer paso, me uní al Celta de Vigo, me quedé ocho o nueve meses y luego entonces me mudé s Sofia, Bulgaria, y para mi era única opción seguir adelante y dejar en alto a mi país", añadió el joven defensor.