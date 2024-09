José Córdoba: "Hace tres años yo estaba viendo en la tv al equipo nacional"

"Coto" Córdoba reveló que habla cinco idiomas (español, inglés, búlgaro, francés y portugués) y sobre ello señaló: "Lleva tiempo, en cada proceso, he estado con diferentes personas. Me gusta conocer una cultura diferente".

"Mi sueño es jugar en la Premier League y porque pensé en mi familia y luego en mí. Hablé con mi mamá y mi esposa y la decisión fue fácil", señaló el defensor panameño.

Embed - AN EXCLUSIVE INTERVIEW WITH JOSE CORDOBA | " MY DREAM IS TO GET PROMOTED WITH NORWICH CITY"